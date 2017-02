Jake Allen réalise 30 arrêts et les Blues battent les Sénateurs 6-0

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

OTTAWA - Jake Allen a réussi son deuxième blanchissage après avoir repoussé les 30 rondelles dirigées vers lui et les Blues de St. Louis ont facilement vaincu les Sénateurs d'Ottawa 6-0 samedi soir.

Vladimir Tarasenko a mené l'attaque des visiteurs avec un doublé.



Magnus Paajarvi, Patrik Berglund, Alex Steen et Ivan Barbashev ont inscrit les autres filets.



À son premier départ depuis le 18 décembre, alors qu'il avait subi une blessure à une cheville qui l'a tenu au rancart pendant sept semaines, Andrew Hammond a livré une performance moyenne, avec 24 arrêts.



À sa décharge, Hammond n'a obtenu aucun soutien de ses coéquipiers, victimes d'un deuxième jeu blanc consécutif. Les Sénateurs (27-18-6) affichent un dossier de 1-3-1 et ont concédé dix buts à leurs deux dernières sorties.



Hammond a été dépêché dans les filets pour donner un répit à Mike Condon qui avait participé à 27 rencontres de suite avant le match de mardi.



Les Blues disputaient le deuxième de cinq matchs consécutifs à l'étranger, et ils ont gagné cinq de leurs sept dernières rencontres sur la route.