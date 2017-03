Jannik Hansen passe aux Sharks

VANCOUVER - Les Canucks de Vancouver ont fait l'acquisition de l'espoir des Sharks de San Jose Nikolay Goldobin, mardi, en échange de l'attaquant Jannik Hansen.

Les Canucks mettront également la main sur un choix conditionnel de quatrième tour en 2017.



Âgé de 21 ans, Goldobin a disputé 46 parties avec le Barracuda de San Jose, dans la Ligue américaine de hockey. Il a obtenu 15 buts et 41 points. Le jeune attaquant russe a aussi amassé un but et une aide en 11 matchs dans la LNH.



Goldobin est un choix de première des Sharks en 2014.



Dans le cas de Hansen, il a pris part à 565 matchs dans la LNH, tous avec les Canucks. En 28 parties cette saison, le Danois a inscrit six buts et sept mentions d'aide. Il doit écouler une dernière année de contrat, d'une valeur de 2,5 millions $US.