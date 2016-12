Jaromir Jagr obtient la 1ère étoile après avoir devancé Mark Messier

Joe Skipper / The Associated Press

NEW YORK - L'ailier droit Jaromir Jagr des Panthers de la Floride a obtenu la première étoile de la semaine dans la LNH, lui qui est désormais installé au deuxième rang des meilleurs marqueurs du circuit.

Jagr a récolté cinq mentions d'aide en trois matchs pour se hisser seul au deuxième rang de la liste de tous les temps de la LNH avec 755 buts et 1134 passes en 1889 matchs.



Il a signé sa 252e performance en carrière de trois points et sa 59e de trois aides dans un match — lors d'une victoire de 4-3 en tirs de barrage contre les Sabres de Buffalo, le 20 décembre — pour rejoindre Mark Messier (694-1193-1887 en 1756 matchs) au deuxième rang de tous les temps.



Jagr a ensuite obtenu une mention d'aide lors de la défaite de 3-1 contre les Bruins de Boston, jeudi, pour devancer Messier et s'installer seul au deuxième rang.



Le centre Jeff Carter des Kings de Los Angeles Kings, qui a totalisé cinq buts en trois matchs, a hérité de la deuxième étoile.



La troisième mention d'honneur est allée au gardien Cam Talbot des Oilers d'Edmonton (2-0-1, moyenne de 2,26 et pourcentage d'arrêts de .926 en trois rencontres).