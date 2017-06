«Je carbure à la pression» - Jonathan Drouin

(98,5 Sports) - Jonathan Drouin est un jeune prodige québécois et il n'a pas peur de porter les couleurs du Canadien de Montréal malgré la pression inhérente d'évoluer dans un gros marché de hockey.

Quand son agent l’a appelé jeudi matin pour lui dire que le Canadien était sur le point de faire son acquisition, Jonathan Drouin est resté bouche bée. Évidemment, pour ce jeune hockeyeur québécois, de revêtir l’uniforme bleu-blanc-rouge a toujours été un rêve.

Mais si l’athlète de 22 ans n’a eu que quelques heures pour encaisser la nouvelle de son contrat de six ans d’une valeur de 33M$, il n’a jamais hésité à accepter l’offre du directeur général du CH, Marc Bergevin.

«Ç’a été une décision facile quand c’est pour venir jouer avec le Canadien. Même chose pour signer ici durant six ans. Ça démontre la confiance que les dirigeants ont envers moi. Je suis heureux et c’est un grand honneur pour moi. C’est vraiment gros pour ma carrière, ma famille et mes amis. Quand j’ai enfilé le chandail, je me pinçais pour vérifier si c’était un rêve ou la réalité», a-t-il dit en entrevue avec Mario Langlois.

Après l’appel de son agent, Jonathan Drouin a immédiatement annoncé la nouvelle à son père.

Et la pression de Montréal?

Ce n’est jamais facile d’évoluer à Montréal pour un athlète professionnel, encore moins pour un joueur francophone, dont la responsabilité sera de produire offensivement, notamment sur le jeu de puissance.

«Je suis bien à l’aise, peu importe la pression des médias. Je carbure à ça (la pression).

S’il est à l’aise avec la pression de performer sur la patinoire, Drouin devra apprendre à gérer une plus grande popularité à Montréal. Quand il évoluait à Tampa Bay, il pouvait mener sa vie de façon assez normale, on ne le reconnaissait pas régulièrement sur la rue ou à l’épicerie. Il en sera tout autre, ici à Montréal.

«Depuis ce matin, ma vie a changé complètement. Mais ça ne me dérange pas. Je ne me cache pas du monde. Si je dois aller à l’épicerie, je suis bien chaleureux (avec le public).

Content de ne plus affronter Weber

Un autre avantage fort appréciable de se joindre au Tricolore est de ne plus affronter le défenseur Shea Weber.

«Ce n’est pas l’fun de jouer contre lui. Chaque soir, il te punit physiquement. Il est tellement bon défensivement. Je suis vraiment heureux qu’il soit dans mon équipe», a dit Drouin qui a ajouté que le défenseur du Canadien et le capitaine, Max Pacioretty, lui avaient déjà texté pour lui souhaiter la bienvenue au sein de l’équipe.