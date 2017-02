«Je dois être plus intelligent» - Andrew Shaw

(98,5 Sports) - Andrew Shaw fait son mea culpa.

Le joueur d'énergie, qui a écopé d'une mauvaise punition qui a mené au but égalisateur des Flyers jeudi soir, a pris le blâme vendredi après l'entraînement des siens.

«C’était un geste égoïste de ma part et j’accepte les conséquences de mes actes, a fait savoir l'attaquant du Tricolore. Je veux gagner, je suis heureux d’être dans une équipe où règne une culture de gagnant et je sais que j’ai laissé tomber mes coéquipiers. Je dois être plus intelligent à l’avenir.»

Shaw est le troisième joueur le plus indiscipliné du circuit avec 84 minutes de punition en 38 matchs depuis le début du calendrier.

La patience de Michel Therrien semble avoir atteint ses limites. L'entraîneur du CH l'a cloué au banc pour la totalité du dernier engagement face aux Flyers.

«On en a parlé hier, on passe à autre chose, a lancé Therrien vendredi après-midi. Je suis convaincu qu’il a appris.»