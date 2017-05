«Je ne pouvais dire non à une telle organisation» - Jakub Jerabek

On en parle en ondes : Mario Langlois discute avec la nouvelle acquisition des Canadiens de Montréal, Jakub Jerabek. (4:46) Publié le lundi 01 mai 2017 dans Les amateurs de sports Avec Mario Langlois

(98,5 Sports) - Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a confirmé lundi la signature du défenseur Jakub Jerabek.

Si Jerabek se taille un poste avec le CH, il touchera un salaire de 925 000$, incluant un boni de signature de 92 500$. S'il évolue dans la Ligue américaine, son salaire passera à 70 000$.

Le Tchèque, âgé de 25 ans, a récolté 34 points - dont cinq buts - en 59 matchs dans la KHL la saison dernière.

«Je suis enthousiaste de me joindre au fameux club du Canada dans la meilleure ligue du monde, a déclaré Jerabek à Mario Langlois aux Amateurs de sports. Je ne pouvais dire non à une telle organisation. Les pourparlers ont été courts et les conversations ont été la principale raison pour laquelle j’ai si signé un contrat si rapidement avec les Canadiens.

Marc Bergevin n’a pas été le seul à vanter l’organisation au jeune Tchèque. L’année dernière, son compatriote Tomas Plekanec lui avait parlé et il semble que les propos du centre ont été convaincants.

Le jeune défenseur a mentionné qu’on ne lui avait pas promis un poste dans la formation partante pour la saison prochaine.

«On n’a pas parlé de cela. Je ne sais pas si j’ai une place, je sais que je devrai travailler fort pour mériter un poste», a dit celui qui se définit comme un petit défenseur qui tente de jouer intelligemment.

«Je tente de bien contrôler la rondelle, j’ai un bon coup de patin, je garde ma position et j’ai confiance en moi, a-t-il énuméré. J’aime transporter la rondelle en zone adverse.»

Jerabek a terminé au quatrième rang parmi les défenseurs de la ligue pour les aides et au cinquième échelon pour les points.

Il a ajouté un but et une passe en quatre matchs de séries éliminatoires.

Sur la scène internationale, le défenseur de 5 pi 11 po et 190 lb a porté les couleurs de la République tchèque au Championnat du monde des moins de 18 ans en 2009, au Championnat du monde junior en 2010 et 2011 ainsi qu’au Championnat du monde en 2016.

Aivis Kalnins, un informateur hockey et un recruteur letton, a été le premier à rapporter la signature de Jerabek à Montréal la semaine dernière.

L'agent de Jerabek, Michal Sivek, a partagé sur Twitter une photo de son client en train de signer son premier contrat dans la LNH.