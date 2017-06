«Je ne sais vraiment pas ce qui va arriver» - Fleury

(98,5 sports) - Marc-André Fleury est en pleines célébrations de la Coupe Stanley, mais il a pris le temps de répondre aux questions de... Maxime Talbot.

Derek Aucoin a cédé son micro de Bonsoir les sportifs à Talbot, l’ancien coéquipier de Fleury chez les Penguins de Pittsburgh.

Après avoir abordé les activités des Penguins depuis la conquête de la Coupe Stanley, Talbot, qui poursuit sa carrière en Russie, a abordé l’avenir de Fleury.

Ce dernier a levé sa clause de non-échange et les Penguins sont maintenant libres de l’échanger ou de le perdre aux Golden Knights de Las Vegas dans le repêchage spécial de la nouvelle équipe de la LNH.

«Je ne sais vraiment pas ce qui va arriver, a répondu Fleury. Je ne sais pas si les Penguins vont m’échanger avant le repêchage de Las Vegas. Je vais voir.»

Le gardien, qui totalise trois conquêtes de la Coupe Stanley, a déclaré qu’il va s’ennuyer de la ville de Pittsburgh.

«C’est ma deuxième maison, j’aime le confort de la vie ici, a-t-il dit. Nous avons de bons amis, l’organisation est bonne, nous avons une chance de gagner chaque année. J’ai été soutenu par bien du monde, ça va faire bizarre.»

Talbot a été élogieux envers celui qu’il qualifie d’un de ses meilleurs amis.

«Il est le coéquipier ultime, le gars que tu veux avoir dans ton équipe», a louangé Talbot.

Fleury a admis que la dernière saison n’avait pas été facile.

«J’ai vécu de l’adversité dans la dernière année. On a toujours des hauts et des bas et la dernière saison a été difficile. On aime tous le confort et la routine. J’adore encore jouer au hockey. Je ne veux pas seulement ouvrir la porte, je veux poursuivre mon rêve.»