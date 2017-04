«Je ne sens pas que l'organisation du CH est mûre pour une grande réflexion» -Cantin

(98,5 Sports) - Les déceptions sont certainement grandes au sein de l'organisation des Canadiens de Montréal. De nombreux observateurs l'affirment, cette équipe dispose de seulement quelques années pour espérer remporter la coupe Stanley. Ensuite, les joueurs vedettes auront vieilli et d'autres seront partis dans s'autres organisations. Cela dit, les séries éliminatoires 2017 sont déjà chose du passé pour Montréal. D'après notre chroniqueur sportif Philippe Cantin, il est plus que temps que la direction change de philosophie.

Même face l'élimination, les gros canons du Tricolore ont été très silencieux au cours du dernier match de la saison, samedi soir, au Madison Square Garden. Visiblement, l’offensive des Canadiens, en supériorité numérique tout comme à cinq contre cinq, n’a pas été en mesure de livrer la marchandise.

«Le manque d’attaque des Canadiens a été criant [durant toute la série], a affirmé Philippe Cantin sur nos ondes, dimanche. C’est la principale lacune de l’équipe. Ça dure d’ailleurs depuis plusieurs années. Ce fut aussi la raison de l’élimination de l’équipe en 2015. Il n’y a tellement pas d’attaque dans cette formation que cela oblige Carey Price à faire des miracles. S’il est juste correct et non sensationnel, le Tricolore perd toutes ses chances.»

«On n’a jamais voulu envisager un nouveau modèle chez les Canadiens, at-il ajouté. On a décidé que c’était Price la solution et ça donne les résultats [l'élimination] que l’on voit.»

Certes, Henrik Lundqvist a été plus fort que l'avait envisagé plusieurs observateurs. En effet, le gardien des Canadiens a peut-être été faible sur le premier but de Matts Zuccarello dans le sixième match de la série opposant Montréal à New York. Or, il a néanmoins une fiche très respectable lors des séries éliminatoires 2017 : une moyenne de but alloué de 1,86 et un taux d’efficacité de ,933. Sans contredit, le gardien numéro un à fait son travail, dans l’ensemble. Selon Philippe Cantin, les gardiens, de part et d'autre, ne sont pas responsables de l'élimination du Tricolore.

«Quand les Rangers ont marqué leur premier but pour égaler la marque en deuxième période, c’est comme si le défi pour les Canadiens d’en marquer un deuxième était trop gros. Les Rangers ont pris le contrôle du match…»

«L’organisation devra reconnaître que le hockey a changé. Ça prend plus d’attaque. On dirait que c’est une donnée qu’il n’accepte pas philosophiquement. La direction croit encore que c’est la défensive qui permet de gagner les championnats. Un bon gardien et des défenseurs... Les limites de cette philosophie sont apparentes. Claude Julien a d'ailleurs dit après le match que ses joueurs n’ont pas marqué assez de buts.»

Aucune pression financière

Effectivement, Claude Julien a admis que sa formation n’avait pas assez de punch offensif, lors de son point de presse d'après-match: «On a pas gagné beaucoup de bagarres pour la rondelle», a-t-il notamment souligné.

Est-ce que ce constat de l’entraîneuer-chef incitera le reste de la direction, dont le directeur général Marc Bergevin, à effectuer prochainement des changements importants dans sa brigade d’attaquants ? Est-ce que Carey Price peut continuer à soutenir toute l'équipe sur ses épaules ? Est-ce que l’organisation est disposée à modifier sa manière de penser le jeu dans la Ligue nationale de hockey ?

«Je ne sens pas du tout que cette organisation est mûre pour une grande réflexion, a indiqué Philippe Cantin. N’oublions jamais qu’elle n’a pas beaucoup de pression. La vraie pression dans le sport professionnel est associée à l’économique. Elle n’existe pas chez les Canadiens. Que l’équipe gagne ou perde, les gradins sont remplis et les autres revenus sont au rendez-vous.»

«Je crois que ce n’est pas un hasard si les Canadiens n’ont pas remporté la coupe Stanley depuis le départ des Nordiques, en 1995. Quand une équipe est maîtresse sur son territoire; quand tu n’as pas une concurrence naturelle, elle n’est pas obligée à être meilleure. L’existence des Nordiques était un formidable outil de motivation pour les Canadiens. C’était dur d’aller moins loin que l’autre équipe québécoise. Le Tricolore profite de ce caractère unique dans le marché du sport professionnel, de cette espèce de monopole. Mais, ça ne sert pas bien l’organisation [en bout de ligne, pour gagner en séries].»

De toute évidence, une grande pression reposera sur les épaules de Marc Bergevin au cours de l'été.

L’organisation des Canadiens devrait tenir un point de presse pour faire le bilan de la saison, lundi.

»»» Veuillez écouter l’intégralité du commentaire de Philippe Cantin en cliquant sur l’extrait sonore ci-haut, intitulé Le CH en vacances, on passe à l'examen de conscience.