«Je ne suis pas le seul à dire que Price est le meilleur», - Brodeur

(98,5 Sports) - Qui de mieux que Martin Brodeur, l'ex-gardien des Devils du New Jersey, pour commenter le travail de Carey Price à la veille de la série contre les Rangers de New York.

Brodeur ne sait pas montré avare de compliments quand il a été question de Price.

«Quand tu regardes sa fiche internationale, tu sais qu’il est capable de jouer dans les gros matchs. Qu’il reçoive peu ou plusieurs tirs, il peut gagner les matchs à lui tout seul, a vanté Brodeur. Ça fait deux ans que je le dis et je ne suis pas le seul à avancer qu’il est le meilleur dans la LNH.»

«Quelle est l’importance d’un gardien dans les séries éliminatoires», lui a demandé Ron Fournier, animateur de Bonsoir les sportifs.

«Ton gardien ne doit pas te faire perdre un match pendant les séries, a répondu Brodeur. Il n’a pas besoin de toutes les gagner à lui seul, mais s’il les gagne toutes, c’est que tu n’as pas d’affaire là. Si ton gardien est important au sein de ton équipe, il ne devrait pas te faire perdre un match.»

Selon Brodeur, la première étape d’une équipe au début de la saison est de participer aux séries éliminatoires.

«La première série est toujours la plus difficile quand tu as une bonne équipe. On dirait qu’il y a une crainte, mais quand tu es négligé, on dirait que tu as les break de ton côté», a mentionné Brodeur.

Celui qui est l’adjoint à Doug Armstrong, directeur général des Blue de St. Louis, sait de quoi il parle.

Brodeur a remporté la Coupe Stanley à trois reprises, a enlevé quatre fois le trophée Vézina, a gagné cinq fois le trophée Jennings, en plus de se voir remettre le trophée Calder à titre de meilleure recrue en 1993-1994.

Le gardien a joué un peu plus de 21 saisons dans la LNH. Il totalise le plus de victoires (691), le plus de jeux blancs (125) et a disputé le plus de matchs (1266).

Pendant l’entrevue, Brodeur a également abordé son avenir dans le hockey.