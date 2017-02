Jeff Carter obtient 4 points

SUNRISE, Fla. - Jeff Carter a marqué deux buts et ajouté deux passes et les Kings de Los Angeles ont mis fin à une séquence de deux matchs sans but pour vaincre les Panthers de la Floride 6-3 jeudi soir.

Dwight King, Tanner Pearson, Tyler Toffoli et Dustin Brown ont également fait vibrer les cordages pour les Kings pendant que le gardien Peter Budaj repoussait 36 rondelles.



Avec sa performance de quatre points, Carter a établi un sommet personnel cette saison, et les Kings ont marqué six buts pour la première fois depuis qu'ils en avaient obtenu sept contre les Maple Leafs de Toronto, le 8 novembre.



Lors de leurs deux rencontres précédentes, les Kings avaient subi de cinglantes défaites de 5-0 contre les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay, mais ça ne les a pas empêchés de marquer six buts avant les 30 premières minutes du match.



Jussi Jokinen, Jonathan Marchessault et Aleksander Barkov ont inscrit les buts des Panthers qui avaient gagné leurs trois derniers matchs. Jaromir Jagr a récolté une mention d'aide.



Lors de leurs trois premiers d'une série de quatre matchs sur la route, les Kings n'avaient obtenu qu'un seul but, en prolongation de surcroît, dans un gain de 1-0 contre les Flyers de Philadelphie samedi.