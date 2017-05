«Jerabek peut devenir un bon défenseur dans la LNH»

(98,5 Sports) - S'il y en a un qui est bien placé pour parler de la plus récente acquisition du Canadien, le défenseur tchèque Jakub Jerabek, c'est bien Nick St-Pierre.

Le Québécois âgé de 32 ans a joué trois saisons complètes avec le nouveau venu du Tricolore entre 2011 et 2013 au sein du HC Plzen en République tchèque. La dernière année, les deux arrières formaient même un duo à la ligne bleue.

Et ce qu'il voyait de Jerabek, déjà à l'époque, lui plaisait grandement.

«J’ai joué avec lui quand il avait entre 19 et 21 ans, a expliqué St. Pierre au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports. Il avait un potentiel incroyable. C'était déjà un excellent patineur. Ce qui m’impressionnait le plus, c’était sa prise de décision. Il avait toujours la tête haute, sa première passe se transformait toujours en un bon jeu.»

Selon lui, avec quelques ajustements et un peu de patience de ses nouveaux patrons, Jakub Jerabek a assurément les outils et les habiletés nécessaires pour percer le top 6 du Canadien.

«Je crois en lui, il a un coup de patin qui est prêt pour la LNH. Si le Canadien lui donne une chance et lui donne du temps, il pourra s’établir dans la LNH. S’il se développe comme je pense, il peut devenir un bon défenseur.»

St-Pierre, qui évolue maintenant en Allemagne, ne s'inquiète pas non plus du physique de Jerabek.

«Ce n'est pas le plus gros, mais c'est un gars fort. Et, avec sa rapidité, il n'aura pas toujours à encaisser les mises en échec.»

Le gabarit de Jerabak a fait jaser, mais si l'on se fie au site de la KHL, il mesure environ 5 pi 11 po et pèse 194 lb. On ne parle pas d'un défenseur frêle non plus.

>>>>>>>>>> La fiche de Jakub Jerabek

>>>>>>>>>> La fiche de Nick St-Pierre