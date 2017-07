Jeux olympiques: McDavid déçu de la décision de la Ligue nationale

TORONTO - Le capitaine des Oilers d'Edmonton Connor McDavid a déclaré qu'il est déçu que la Ligue nationale de hockey ne participe pas aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018.

McDavid a confié aux journalistes présents à un événement caritatif mercredi matin qu'Équipe Canada ne sera pas aussi prestigieuse en Corée du Sud l'hiver prochain à cause de l'absence des joueurs de la LNH.

Les commentaires de McDavid ont été formulés au lendemain des révélations de Hockey Canada selon lesquelles la fédération était à la recherche de joueurs qui ne sont pas sous contrat avec la LNH pour former son équipe pour 2017-2018.



Sean Burke, le directeur général d'Équipe Canada, a dit mardi qu'il sélectionnera essentiellement des joueurs canadiens qui évoluent en Europe.



La LNH a justifié sa décision de ne plus participer aux JO à cause des coûts qui en découlent et des problèmes logistiques associés au fait d'interrompre sa saison régulière.



La ligue permettait à ses joueurs de participer aux Jeux d'hiver depuis ceux de Nagano, au Japon, en 1998.