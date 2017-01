Jhonas Enroth devient un canard

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto ont transigé le gardien de but Jhonas Enroth aux Ducks d'Anaheim dans la nuit de mardi à mercredi en retour d'un choix de septième tour au prochain repêchage.

Enroth avait signé un contrat avec les Leafs à titre de joueur autonome au cours de l'été, mais il a éprouvé des ennuis avec sa nouvelle équipe. Il n'a compilé qu'une fiche de 0-3-1 avec une moyenne de buts alloués de 3,94 et un faible taux d'efficacité de ,872.



Les Leafs l'avaient soumis au ballottage en décembre, avant de l'assigner aux Marlies de Toronto, de la Ligue américaine, où il a compilé une fiche de 2-1-0 avec une moyenne de 3,03 et un taux d'efficacité de ,904. Le Suédois de 28 ans avait été rappelé de l'AHL dimanche.



En 153 rencontres dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, les Stars de Dallas, les Kings de Los Angeles et les Leafs, Enroth a compié une fiche de 50-69-16 avec une moyenne de 2,84 et un taux d'efficacité de ,909.



Les Maple Leafs ont réclamé mardi le gardien Curtis McElhinney, soumis au ballottage par les Blue Jackets de Columbus.