Joe Thornton accepte 8 millions $ pour une autre saison avec les Sharks

SAN JOSE, Calif. - Joe Thornton reste à San Jose pour au moins une autre saison.

Thornton a officiellement signé un contrat d'un an d'une valeur de 8 millions $US avec les Sharks, dimanche, quelques après que son coéquipier de longue date Patrick Marleau eut joint les rangs des Maple Leafs de Toronto.



Depuis qu'il s'est joint aux Sharks, en novembre 2005, Thornton est devenu un des visages de l'équipe et un de ses joueurs les plus prolifiques offensivement. Il a mené les Sharks à deux finales d'Association Ouest, en 2010 et 2011, et à une finale de la coupe Stanley, en 2016.



Thornton, qui a fêté son 38e anniversaire de naissance dimanche, est un des meilleurs fabricants de jeux de sa génération et un des meilleurs passeurs de l'histoire de la LNH.



Il a obtenu sept buts et 50 points l'année dernière, son plus bas total lors d'une saison de 82 parties depuis 1998-99.



Thornton a amassé une 1000e aide en carrière dans la LNH, la saison dernière. Ses 1007 mentions d'assistance en carrière le classent au 13e rang de l'histoire et ses 1391 points le placent au 22e échelon. Il est le deuxième meilleur pointeur de l'histoire des Sharks, derrière Marleau.