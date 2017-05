(98,5 Sports) - Parmi les milliers d'amateurs des Predators de Nashville, il y en avait peut-être un plus attentif que les autres devant son téléviseur, samedi soir.

Allongé sur son lit d’hôpital avec une casquette des Predators et entouré de ses proches, Ryan Johansen a signifié à ses coéquipiers qu’il était prêt pour la retransmission du quatrième match de la série via Twitter.

Ready to cheer the boys on! #GoPreds pic.twitter.com/bxOkCTfwlR