John Stevens sera l'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles

LOS ANGELES - Les Kings de Los Angeles ont annoncé dimanche la nomination de John Stevens au poste d'entraîneur-chef.

Le président et directeur général des Kings, Rob Blake, a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse. Stevens rencontrera les médias lundi.



Stevens, qui deviendra le 27e entraîneur-chef de l'histoire de l'organisation, oeuvre avec les Kings depuis la saison 2010-11 à titre d'entraîneur-adjoint.



En 2011-2012, il a occupé les fonctions d'entraîneur-chef par intérim pendant quatre matchs, après le congédiement de Terry Murray et avant l'embauche de Darryl Sutter. Les Kings ont affiché un dossier de 2-2 lors de ces quatre rencontres.



Avant de se joindre aux Kings, Stevens a agi à titre d'entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie entre 2006 et 2009. En 2008, il a mené les Flyers à la finale de l'Association Est. Il affiche un dossier global de 122-112-34 à titre d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey.



Les Kings et Stevens dévoileront le personnel d'adjoints à une date ultérieure. Toutefois, l'instructeur des gardiens, Bill Ranford, devrait demeurer en place.



«John et moi avons tenu un dialogue très constructif au cours de la dernière semaine au sujet de sa philosophie et de ses plans pour bonifier notre attaque tout en maintenant le style défensif pour lequel nous sommes reconnus, a déclaré Blake, dans le communiqué.



«Je sais que nous sommes sur la même longueur d'ondes quant à la mise en application de ce plan. Aussi, nous croyons que John possède les qualités pour mener notre équipe. Sa vaste expérience à titre d'entraîneur, incluant ses réussites passées dans la LNH et sa grande connaissance de nos joueurs et de ceux faisant partie de nos clubs-école, en fait un candidat très attrayant. Nous croyons qu'il est la meilleure personne pour diriger notre équipe», a ajouté Blake.



Sutter s'est vu montrer la porte de sortie le 10 avril, après six saisons à la barre de l'équipe. Les Kings ont été exclus des séries éliminatoires après avoir complété le calendrier régulier avec une fiche de 39-35-8, à huit points de la huitième place dans l'Association Ouest.