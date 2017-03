Johnny Gaudreau et Jake Muzzin mis à l'amende

NEW YORK - La Ligue nationale de hockey a imposé une amende de 2000 $US à l'attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau et au défenseur des Kings de Los Angeles Jake Muzzin, vendredi.

Les deux joueurs ont été trouvés coupables d'une réaction exagérée. Il s'agissait de leur deuxième infraction de la sorte depuis le début de la campagne et ils avaient reçu un avertissement à leur première infraction.



Gaudreau a été mis à l'amende en raison d'une pénalité de conduite antisportive qu'il a reçue lors d'une victoire de 5-2 des Flames aux dépens des Islanders de New York, dimanche. L'attaquant des Islanders Josh Ho-Sang avait été pénalisé sur le jeu pour avoir retenu.



Muzzin a pour sa part été mis à l'amende pour avoir entraîné une pénalité pour bâton élevé à l'attaquant des Canucks de Vancouver Michael Chaput, pendant l'affrontement entre les Kings et les Canucks, samedi. Cette pénalité a mis fin à un avantage numérique des Canucks.