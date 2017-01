Johnny Gaudreau mène les Flames à la victoire

OTTAWA - Johnny Gaudreau a marqué en prolongation et les Flames de Calgary ont mis fin à une série de quatre défaites en battant les Sénateurs d'Ottawa 3-2, jeudi.

Micheal Ferland et Sean Monahan ont aussi touché la cible pour les Flames, tandis que Brian Elliott, un ancien des Sénateurs, a effectué 25 arrêts.



Chris Wideman et Tommy Wingels, à son premier match avec sa nouvelle équipe, ont répliqué pour les Sénateurs et Mike Condon a stoppé 23 rondelles. Wingels est passé des Sharks de San Jose aux Sénateurs mardi.



Le match marquait le retour de l'ancien entraîneur-chef des Sénateurs Dave Cameron à Ottawa. Cameron, qui a été congédié après la dernière saison, est maintenant un adjoint chez les Flames.