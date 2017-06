Jonathan Drouin s'amène à Montréal

(98,5 Sports) - Le Canadien a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition de l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Jonathan Drouin en plus d'un choix conditionnel de 6e tour en 2018. En retour, Montréal cède le défenseur Mikhail Sergachev et un choix conditionnel de 2e tour en 2018.

Drouin, un Québécois de 22 ans, a inscrit 21 buts et récolté 32 passes en 73 parties la saison dernière.

Troisième joueur sélectionné en 2013, Drouin a récolté 95 points - dont 29 buts - en 164 parties depuis son arrivée dans le circuit Bettman.

L'attaquant de 5'11'' et 188 lb avait été l'un des meilleurs joueurs du Lightning lors des séries 2016 avec 14 points en 17 matchs. Quelques mois plus tôt, en froid avec l'entraîneur Jon Cooper, il avait été rétrogradé dans la Ligue américaine. Insatisfait, il avait fait la grève en plus d'exiger un échange.

Joueur autonome avec compensation, Drouin touchait un peu moins de 900 000$ la saison dernière. Marc Bergevin devra bientôt négocier avec son agent, le controversé Allan Walsh, au cours des prochaines semaines.

Sergachev, neuvième joueur sélectionné en 2016, a disputé quatre matchs avec le Canadien. Il a surtout passé son temps à Windsor dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL) où il a récolté 43 points, dont 10 buts, en 50 matchs.

Il a aidé son équipe à remporter la Coupe Memorial.