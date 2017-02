Jonathan Toews récolte cinq points dans la victoire

ST. PAUL, Minn. - Jonathan Toews a récolté trois buts et deux aides et les Blackhawks de Chicago ont signé une deuxième victoire face au Wild du Minnesota en moins de deux semaines en l'emportant 5-3, mardi.

Toews a complété son quatrième tour du chapeau en carrière en marquant dans un filet désert avec 62 secondes à écouler au cadran. Le Wild avait commencé une séquence de huit matchs à domicile le 8 février dernier en encaissant un revers de 4-3 face aux Blackhawks. Toews avait inscrit un but et deux aides lors de cette rencontre et il totalise maintenant 37 points en 35 matchs en carrière face au Wild.



Le capitaine des Blackhawks a amassé 20 points à ses 12 dernières sorties. Les ailiers de Toews Nick Schmaltz et Richard Panik ont inscrit les autres buts des Blackhawks. Corey Crawford a effectué 29 arrêts.



Mikaël Granlund a réussi un doublé, alors que Zach Parise a été l'autre buteur du Wild. Mikko Koivu et Nino Niederreiter ont récolté deux aides chacun et Devan Dubnyk a repoussé 34 lancers.