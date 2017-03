Josh Morrissey marque en troisième et les Jets battent le Wild 5-4

WINNIPEG - Le défenseur recrue Josh Morrissey a dénoué l'impasse alors qu'il restait 7:17 en troisième période et les Jets de Winnipeg ont battu le Wild du Minnesota 5-4, dimanche.

Il s'agissait d'une cinquième défaite de suite pour le Wild, qui a réussi à effacer un retard de quatre buts contre les Jets. La dernière fois que le Wild a perdu cinq parties de suite remonte au printemps 2016. Les hommes de Bruce Boudreau n'ont remporté que deux de leurs 10 derniers matchs.



Les Jets s'étaient donné une avance de 4-0 en deuxième période, mais le Wild a répliqué grâce à Chris Stewart, deux fois, Charlie Coyle et Mikael Granlund.



Andrew Copp, Adam Lowry, Ben Chiarot et Dustin Byfuglien ont trouvé le fond du filet pour les Jets. Mathieu Perreault et Blake Wheeler ont tous les deux amassé deux mentions d'aide. Wheeler en a profité pour atteindre le plateau des 500 points en carrière dans la LNH.



Connor Hellebuyck a été retiré du match pour une huitième fois cette saison, il a repoussé 31 des 35 tirs dirigés vers lui, pour les Jets. Michael Hutchinson est venu en relève et il a réalisé 10 arrêts.



L'attaquant du Wild Eric Staal a disputé un 1000e match dans la LNH. Devan Dubnyk a stoppé 16 lancers.