Joueurs autonomes: plus de 50 joueurs changent d'adresse

Dès l'ouverture du marché, les confirmations de contrats se sont succédées à un rythme fou. Plus de 30 joueurs ont changé d'adresse lors des trois premières heures et une cinquantaine d'entre eux joueront avec une nouvelle équipe au début de la saison 2017-2018 de la Ligue nationale.

(98,5 Sports) - Le marché des joueurs autonomes est ouvert depuis midi, samedi, et les signatures de contrat pleuvent. Suivez avec nous, en direct, les plus récents changements dans le circuit Bettman, sur nos ondes radio ou encore sur notre site internet.

Les contrats d'un an

Le gardien québécois Jonathan Bernier a signé une entente d’un an de 2,75 millions $ avec l’Avalanche du Colorado.

L'attaquant Patrick Sharp est de retour avec les Blackhawks de Chicago pour un an et 800 000 $. L'ancien des Canadiens, Benoit Pouliot, quitte Edmonton pour se joindre aux Sabres: 1 an pour 1,15 million $. Contrat d'un an, aussi, pour le gardien Ondrej Pavelec qui se joint aux Rangers de New York pour 1,13 million $.

Quadruple vainqueur de la coupe Stanley, Chris Kunitz quitte les Penguins pour le Lightning. Deux millions $ pour un an. Quant à Paul Carey, il déménage de Washington à New York pour 650 000 $.

L'attaquant Michael Cammalleri prend le chemin de Los Angeles: contrat d'un an d'un million $. Des ententes d'une saison également pour le défenseur Patrick Weircioch (1 an, 650 000 $), qui va jouer avec les Canucks, et le gardien Anders Lindback (1 an, 650 000 $), qui se dirige à Nashville.

Scott Hartnell, lui aussi, se dirige vers Nashville à raison d'un million $ pour un an. Les défenseurs Jamie McBain (Tampa Bay) et Kyle Qunincey (Minnesota), ainsi que les attaquants Radim Vrbata (Floride), Dominic Moore (Toronto), Buddy Robinson (Winnipeg) et Martin Hrivik (Calagary) ont également paraphé des ententes d'un an.