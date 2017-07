Joueurs autonomes: Shattenkirk, Bonino, Hanzal et Daley changent d'adresse

(98,5 Sports) - Le marché des joueurs autonomes est ouvert depuis midi, samedi, et les signatures de contrat pleuvent. Suivez avec nous, en direct, les plus récents changements dans le circuit Bettman, sur nos ondes radio ou encore sur notre site internet.

____________________________________________________________________

Une émission spéciale à propos de l’ouverture du marché des joueurs autonomes sera diffusée entre 14h et 18h, aujourd’hui. L’animateur Martin McGuire recevra de nombreux invités, dont Dany Dubé, Ron Fournier, Benoît Brunet, François Gagnon, Philippe Cantin, Mario Tremblay et bien d’autres. _____________________________________________________________________

Dès l'ouverture du marché, le gardien québécois Jonathan Bernier a signé une entente d’un an de 2,75 millions $ avec l’Avalanche du Colorado.

Les contrats à long teme

Le défesenseur Kevin Shattenkirk des Capitals de Washington jouera désormais pour un rival direct de section. Shattenkirk a signé une entente de quatre ans de 26,6 millions $ avec les Rangers de New York.

Pour sa part, le centre Nick Bonino quitte les Penguins de Pittsburgh pour les Predators de Nashville. Un contrat de quatre ans de 16,4 millions $ dans son cas.

Le défenseur Karl Alzner des Capitals de Washington a paraphé un contrat de 5 ans d'une valeur de 23,13 millions $ avec les Canadiens de Montréal.

Les contrats à moyen terme

Le défenseur Trevor Daley quitte aussi les champions de la coupe Stanley afin de se joindre aux Red Wings de Detroit: trois ans pour 9,53 millions $ Un autre défenseur, Dmitry Kulikov, s'en va de Buffalo à Winnipeg à raison de 12,99 millions $ pour trois ans.

Martin Hanzal délaisse le Wild pour les Stars de Dallas pour un contrat de 14,25 millions $ étalé sur trois ans. Tyler Pitlick, anciennement des Oilers, se joint aux Stars, lui aussi, mais seulement pour 3 millions $ pour trois ans.

Le vétéran gardien Ryan Miller quitte Vancouver et se joint aux Dukcs à raison de 4 millions $ pour deux ans. Un autre gardien, Anders Nilsson part de l'Arizona pour Vancouver: 2 saisons pour 5 millions $.

Pour sa part, Brian Boyle part de Toronto pour le New Jersey, où les Devils lui ont consenti un contrat de deux ans de 2,55 millions $

L'attaquant Justin Williams s'en va de Washington afin de se diriger en Caroline du Nord et se joindre aux Hurricanes pour la modique somme de 9 millions $ pour deux ans.

Le Lightning de Tampa Bay s'est entendu avec le défenseur Dan Girardi pour un contrat de deux ans d'une valeur de 6 millions $.

Deux ans et 6 millions $, aussi, pour le défenseur Michael Del Zotto qui se dirige à Vancouver en provenance de Philadelphie.

De son côté, le gardien Brian Elliott a accepté une offre de deux ans et 5,5 millions $ afin de partager le travail devant le filet des Flyers avec Michal Neuvirth.

Le gardien Steve Mason s'en va à Winnipeg (2 ans, 8,2 millions $), tandis que l'ailier Garrett Wilson (2 ans, 1,3 million $) logera à Pittsburgh. Pour leur part, les gardiens Curtis McElhinney (2 ans, 1,7 million $) et Garret Sparks (2 ans, 1,3 million $) se dirigent à Toronto, tout comme le défenseur Ron Hainsey (2 ans, 6 millions $).

Les contrats d'un an

L'attaquant Patrick Sharp est de retour avec les Blackhawks de Chicago pour un an et 800 000 $. L'ancien des Canadiens, Benoit Pouliot, quitte Edmonton pour se joindre aux Sabres: 1 an pour 1,15 million $.

Contrat d'un an, aussi, pour le gardien Ondrej Pavelec qui se joint aux Rangers de New York pour 1,13 million $.

L'attaquant Michael Cammalleri prend le chemin de Los Angeles: contrat d'un an d'un million $. Des ententes d'une saison également pour le défenseur Patrick Weircioch (1 an, 650 000 $), qui va jouer avec les Canucks, et le gardien Anders Lindback (1 an, 650 000 $), qui se dirige à Nashville.

Scott Hartnell, lui aussi, se dirige vers Nashville à raison d'un an million $ pour un an.

Les Canadiens

Chez les Canadiens, Alexander Radulov est joueur autonome de choix. Il chercherait à parapher une entente de six ans d’une valeur de 7 millions $ annuellement. Les Canadiens et les Stars de Dallas sont en lice dans le dernier droit pour l'obtention de ses services. Andrei Markov aussi intéresse certainement quelques équipes. Il aimerait recevoir 12 millions $ pour deux ans.