Julien Gauther, des Sea Dogs, écope une suspension de deux matchs

BOUCHERVILLE - La Ligue de hockey junior majeur du Québec a imposé une suspension de deux matchs à Julien Gauthier des Sea Dogs de Saint-Jean lundi.

La sanction a été décrétée à la suite d'un coup à la tête de Gauthier à l'endroit de Joël Teasdale, de l'Armada de Blainville-Boisbriand, dans le deuxième match de la finale samedi.



C'est donc dire que Gauthier ratera les troisième et quatrième rencontres de la série, mardi et mercredi.



Gauthier a inscrit deux buts et une aide dans chacun des deux premiers matchs de la finale.



En 16 rencontres depuis le début des séries, Gauthier a amassé 11 buts et six mentions d'aide.