Julien vante la polyvalence de ses attaquants

Les commentaires de Claude Julien

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - La présence d'Alex Galchenyuk au sein du quatrième trio du Canadien est vraisemblablement terminée.

L’entraîneur du Canadien Claude Julien a confirmé dimanche à New York que l’attaquant serait de retour au sein du troisième trio de l’équipe, et ce, à la position de joueur de centre.

Julien avait déplacé Galchenyuk du 4e au 3e trio durant la rencontre de vendredi soir contre les Rangers de New York.

Le retour de Galchenyuk au centre signifie forcément qu’Andrew Shaw sera de retour à l’aile. Julien apprécie la polyvalence de ses attaquants.

« Les trois joueurs sont interchangeables, a assuré Julien, en parlant de Galchenyuk, de Shaw et d’Artturi Lehkonen qui complète le trio. On l’a vu l’autre soir. Galchenyuk est monté à l’aile… Il s’est rendu au centre. Ça ne nous empêche pas de faire des ajustements en cours de route si on en a besoin.

« Galchenyuk est un joueur de talent. Et quand il joue avec intensité, le talent parait encore plus. »

Pour sa part, Shaw apprécie le fait de jouer à l’aile, une position qui cadre mieux avec son style de jeu.

« À l’aile, je vais pouvoir plus m’impliquer en échec avant, a dit Shaw. Au centre, tu penses toujours à te replier. À l’aile, tu peux tricher un peu plus en direction du filet. »

Le défenseur Brandon Davidson prendra la place de Nikita Nesterov en vue de cette troisième rencontre. Et il estime qu’il était temps pour lui de disputer un premier match en séries éliminatoires.

« J’ai maintenant disputé plus de 100 matchs dans la Ligue nationale. Je veux passer à un autre niveau de jeu. Je suis très excité. J’ai le sourire et je ressens de bonnes émotions. Mais je veux me concentrer sur les choses simples en vue de l'affrontement. »