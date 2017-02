Kane marque en prolongation et les Sabres renversent les Sharks 5-4

BUFFALO, N.Y. - Evander Kane a trouvé le fond du filet après 65 secondes de jeu en prolongation et les Sabres de Buffalo ont effacé un recul de trois buts en troisième période pour vaincre les Sharks de San Jose 5-4 mardi soir.

C'est la première fois depuis le 27 décembre 2014, face aux Islanders de New York, que les Sabres réalisaient un tel tour de force. Ils avaient alors mérité une victoire de 4-3 en fusillade.



Le but victorieux de Kane était son deuxième du match pour les Sabres, qui ont marqué trois fois en 3:28 en troisième période pour porter le score 4-4.



Ryan O'Reilly a obtenu un but et une passe, tandis que Kyle Okposo et Matt Moulson faisaient aussi vibrer les cordages.



Jack Eichel a récolté deux mentions d'aide dont une sur le but victorieux. Patinant sur le flanc droit lors d'une poussée à deux contre un, Eichel a glissé la rondelle vers Kane qui a déjoué Martin Jones avant de donner tête première contre la rampe derrière le filet.



Joe Ward, Logan Couture, Joe Pavelski et Melker Karlsson ont riposté pour les Sharks, qui demeurent au sommet de la section Pacifique. Le défenseur Brent Burns a récolté deux mentions d'aide.