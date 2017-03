Kane réussit le but décisif pour les Sabres

BUFFALO, N.Y. - Evander Kane a réussi le but décisif avec 5:36 à disputer au troisième vingt et les Sabres de Buffalo ont eu raison des Coyotes de l'Arizona, 6-3.

Ryan O'Reilly a récolté un but et deux mentions d'aide, dont une passe à l'aveuglette pour préparer le but de Kane, son 23e de la saison.



Jack Eichel a aussi inscrit un but et deux passes. Marcus Foligno a fourni un doublé, tandis que Sam Reinhart a complété dans un filet désert.



Robin Lehner a bloqué 19 tirs, aidant les Sabres à mettre fin à une série de quatre défaites.



Teemu Pulkkinen, Tobias Rieder et Alex Goligoski ont riposté pour les Coyotes, vaincus dans un quatrième match de suite à l'étranger. Mike Smith a fait 35 arrêts.