Kane s'illustre dans la victoire des siens à Buffalo

BUFFALO - Patrick Kane a récolté un but et une mention d'aide lors de sa visite annuelle dans sa ville natale et il a permis aux Blackhawks de Chicago de défaire les Sabres de Buffalo 5-1, dimanche soir.

Marian Hossa et Jonathan Toews ont ouvert la marque pour les Blackhawks en deuxième période, eux qui ont amassé une septième victoire en huit rencontres. Ryan Hartman et Artem Anisimov ont également marqué pour aider leur équipe à rebondir de la défaite de 3-1 subie samedi face aux Oilers d'Edmonton.



Evander Kane a inscrit l'unique but des Sabres dans leur dernier match avant leur pause obligatoire de cinq jours. Les Sabres tentaient d'atteindre une séquence victorieuse de quatre gains, une première depuis décembre 2014.



Robin Lehner a arrêté 32 rondelles pour les Sabres.