Karl Alzner signe avec les Canadiens

(98,5 Sports) - Le défenseur des Capitals de Washington, Karl Alzner, a conclu une entente avec les Canadiens de Montréal pour un contrat de 5 ans.

Le contrat d'Alzner lui rapporterait un total d'un peu plus de 23,1 millions de dollars américains.

Le club des Canadiens a confirmé la signature dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes, à midi, ce samedi.

Les Canadiens s’entendent sur les modalités d’un contrat de cinq saisons avec le défenseur et joueur autonome Karl Alzner. #GoHabsGo pic.twitter.com/deDF0UJnEA — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 1 juillet 2017

Notons que Alzner, 28 ans, avait déjà montré son intérêt à devenir membres de l’organisation. Il a même visité la ville Montréal plus tôt cette semaine.

Qualités défensives

Reconnu davantage pour ses qualités défensives que pour ses talents offensifs, Alzner mesure six pieds deux pouces et fait osciller la balance à 214 livres. Originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, il retrouvera à Montréal ses compatriotes Carey Price, Shea Weber et Jordie Benn.

Cinquième joueur réclamé à la séance de sélection de 2007 après une carrière junior avec les Hitmen de Calgary dans la Ligue junior de l'Ouest, Alzner a passé toute sa carrière dans l'organisation des Capitals, avec lesquels il a fait ses premiers pas dans la LNH lors de la saison 2008-2009.

En 591 matchs, il a obtenu 19 buts et 98 mentions d'aide pour un total de 117 points. Il a écopé 177 minutes de punition. Son ratio défensif est de +61 en carrière. Après deux campagnes consécutives de 21 points, Alzner a inscrit trois buts et dix mentions d'aide en 2016-2017, avec un ratio défensif de plus-23.

Si ses statistiques offensives ne sont pas trop étincelantes, la durabilité n'est pas un problème avec Alzner, qui n'a pas manqué un seul match de la saison régulière depuis 2010-2011. Toutefois, il n'a participé qu'à sept des 13 parties des Capitals pendant les dernières séries éliminatoires après avoir subi une blessure au haut du corps.

Avant cette blessure, Alzner avait pris part à 599 matchs consécutifs, incluant saison régulière et séries éliminatoires, une séquence qui avait commencé lors du septième match de la série quarts de finale de 2010 contre le Canadien.

L'arrivée d'Alzner est la plus récente pièce à s'ajouter à la brigade défensive du Canadien, qui a perdu Mikhail Sergachev, Nathan Beaulieu et Alexei Emelin, trois défenseurs gauchers, au cours des 15 derniers jours. Le Tricolore avait également décidé de ne pas offrir de contrat à Nikita Nesterov, joueur autonome avec compensation.