Kessel et Fleury permettent aux Penguins de créer l'égalité

PITTSBURGH - Phil Kessel a récupéré son propre rebond pour marquer le seul but de la rencontre en troisième période, Marc-André Fleury a repoussé 23 rondelles et les Penguins de Pittsburgh ont remporté le deuxième match de la série en blanchissant les Sénateurs d'Ottawa 1-0, lundi soir.

La série est égale 1-1 et se transporte à Ottawa pour la présentation des troisième et quatrième matchs, mercredi et vendredi.

Il aura fallu trois périodes à la troupe de Mike Sullivan pour trouver à nouveau le fond du filet face à la formation ontarienne. À son premier tir au but de la soirée, Kessel est parvenu à mettre fin à la disette des siens.

Après avoir accepté une passe d'Evgeni Malkin, Kessel s'est présenté dans l'enclave et a décoché un premier tir qu'a bloqué Jean-Gabriel Pageau. La rondelle est restée devant Kessel et celui-ci a laissé partir un vif tir des poignets qui a déjoué Craig Anderson dans la partie inférieure gauche.

Anderson a bloqué 28 des 29 tirs dirigés vers lui et s'est imposé à plusieurs reprises lorsque la menace frappait.

Les Penguins ont entamé la rencontre à la recherche de leur aplomb offensif.

Malkin a bien failli tromper la vigilance d'Anderson en s'amenant seul devant lui, mais le gardien des Sénateurs s'est dressé devant lui.

Les champions en titre de la Coupe Stanley ont multiplié les occasions au cours de la rencontre et ont dominé les Sénateurs 12-6 au chapitre des tirs au but en deuxième période, mais sans succès.

Les hommes de Sullivan sont revenus en force au troisième tiers et ont donné du fil à retordre aux Sénateurs, qui ont obtenu leur premier tir de la période alors qu'il ne restait que 4:54 à disputer.

Déjà privés des services de Patric Hornqvist, qui a quitté l'entraînement matinal et qui n'a pu disputer la rencontre, les Penguins ont perdu les services de l'attaquant Bryan Rust et du défenseur Justin Schultz au cours de la première période.

Rust a retraité au vestiaire après avoir été durement frappé par Dion Phaneuf. Quelques instants plus tard, Schultz a quitté la patinoire et semblait blessé à l'épaule.