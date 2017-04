Kessel et Fleury se dressent face aux Blue Jackets (vidéos)

PITTSBURGH - Marc-André Fleury a stoppé 31 lancers en relève à Matt Murray, blessé pendant l'échauffement, et les Penguins de Pittsburgh ont amorcé la défense de leur titre en battant les Blue Jackets de Columbus 3-1, mercredi soir.

Murray devait amorcer le premier match de cette série, mais il s'est blessé au bas du corps pendant l'échauffement. Fleury s'est dressé devant les attaques des Blue Jackets et les Penguins ont répondu en lui donnant un coussin de trois buts en deuxième période.

Phil Kessel a obtenu un but et une mention d'aide pour les Penguins. Nick Bonino et Bryan Rust ont également enfilé l'aiguille tandis qu'Evgeni Malkin s'est fait complice de deux filets des siens. Malkin disputait un premier match en trois semaines, lui qui avait été incommodé par une blessure au haut du corps.

Matt Calvert a répliqué pour les Blue Jackets, au troisième vingt. Sergei Bobrovsky a réalisé 26 arrêts dans la défaite.

Le deuxième duel de cette série aura lieu vendredi, à Pittsburgh.

Fleury a passé une bonne partie de la saison dans l'ombre de Murray, qui est devenu le gardien numéro un de l'équipe à la suite de sa conquête de la coupe Stanley. Plutôt que d'échanger Fleury, le directeur général Jim Rutherford l'a gardé au sein de l'organisation et la décision a porté ses fruits quand Murray a semblé se blesser en tentant de faire un arrêt, 20 minutes avant la mise en jeu initiale.

Les Blue Jackets, qui effectuent la troisième apparition en séries de leur histoire, sont sortis des blocs et ils ont dominé les Penguins 16-3 au chapitre des tirs au but. Fleury a toutefois fermé la porte et son attaque s'est occupée du reste.

