Kirk Muller innove avec le jeu puissance du CH

(98,5 Sports) - Contre les Flames de Calgary, le Canadien de Montréal a marqué deux buts en trois jeux de puissance. Selon Max Pacioretty, la nouvelle stratégie de Kirk Muller a porté fruit.

Au lendemain de leur convaincante victoire contre les Flames de Calgary, les joueurs du Canadien ont sauté sur la patinoire du centre d’entraînement de Brossard avant de s’envoler vers Brooklyn où ils affronteront les Islanders jeudi soir.

Nouveauté sur le jeu de puissance

Les longues absentes d’Alex Galchenyuk et de David Desharnais ont vraisemblablement pas trop ralenti la cadence du Canadien qui a continué d’engranger les victoires à un bon rythme. À preuve, le CH figure toujours en tête de sa division à la pause du match des étoiles.

Toutefois, leur absence s’est fait sentir au niveau de l’efficacité du jeu de puissance qui a connu des semaines moins productives.

Malgré cela, le Canadien demeure au troisième rang de la LNH avec un pourcentage de réussite en supériorité numérique de 23,3%. Seuls les Blue Jackets de Columbus (25%) et les Maple Leafs de Toronto (24,1%) le devancent.

Contre les Flames, Kirk Muller a décidé d’utiliser une nouvelle stratégie en avantage numérique. Et cela a fonctionné puisque le Canadien a inscrit deux buts en trois occasions de surnombre.

«Au dernier match, on a essayé quelque chose que personne n’a fait dans la LNH. C’est une différente façon de sortir de notre zone. Kirk (Muller) essaie toujours de nouvelles choses. Ça ne va pas toujours fonctionner contre toutes les équipes parce qu’elles se défendent différemment en désavantage numérique. C’est sûr que c’est une ligue où on imite beaucoup de choses, mais les unités spéciales sont un endroit où il est possible d’être créatif. Et on a eu du succès jusqu’à présent», a expliqué Max Pacioretty qui a souri en indiquant qu’il n’y a pas si longtemps, il devait répondre à des questions sur les insuccès du jeu de puissance de l’équipe.

Pour Jeff Petry, le succès du CH en avantage numérique est aussi une question de confiance.

«Il y a tellement de façons de sortir de notre zone. C’est de trouver celle qui fonctionne pour nous. Mais c'est aussi une question de confiance. Quand on marque en avantage numérique, le momentum qu'on crée nous aide lors du prochain jeu de puissance. C'est la même chose en désavantage numérique», a indiqué Jeff Petry.

Ne pas prendre les Islanders à la légère

Même si le Canadien possède près de 20 points de plus que les Islanders de New - qui sont au 21e rang de la LNH avec une fiche de 20-17-9 et 49 points -, les joueurs du CH n’ont pas l’intention de les prendre à la légère et de penser trop rapidement à leur semaine de congé qui vient avec la pause du match des étoiles.

«Les cinq dernières parties, ils (les Islanders) ont été excellents. Nous devrons être prêts mentalement et physiquement. C’est une partie importante avant la pause du match des étoiles», a affirmé Phillip Danault.

D’autant plus que les Islanders ont un nouvel entraîneur depuis le 17 janvier dernier – Doug Weight a remplacé Jack Capuano limogé – et que les joueurs des Islanders veulent sûrement impressionner Weight.

«Les joueurs veulent impressionner leur nouvel entraîneur, donc on s’attend à ce que ce soit un match âprement disputé. Faudra bien jouer pendant 60 minutes», a indiqué Max Pacioretty.

«C’est un match comme les autres. La pause, ça peut être un piège, mais il faut être concentré mentalement, il ne faut pas se laisser avoir par ça. Un autre deux points, ce serait bien pour finir sur une bonne note avant la pause. On a juste à jouer de la même façon et ça devrait bien aller», a pour sa part mentionné Danault.