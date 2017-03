Klingberg mène les Stars à la victoire

SUNRISE, Floride - John Klingberg a marqué le but vainqueur alors qu'il restait un peu plus d'une minute à jouer au match et les Stars de Dallas ont vaincu les Panthers de la Floride 2-1, samedi soir.

Klingberg a décoché un tir du cercle droit et la rondelle s'est dirigée par-dessus l'épaule de James Reimer. Les Stars ont remporté quatre de leurs six dernières parties.



Jamie Benn a aussi touché la cible en plus d'ajouter une mention d'assistance pour les Stars. Kari Lehtonen a réalisé 40 arrêts. Tyler Seguin s'est fait complice des deux buts des siens.



Jonathan Huberdeau a été l'unique buteur des Panthers, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Reimer a stoppé 32 rondelles.