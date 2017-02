Koivu tranche en tirs de barrage, le Wild bat le Lightning 2-1

ST. PAUL, Minn. - Mikko Koivu a marqué le seul but en tirs de barrage et le Wild du Minnesota a battu le Lightning de Tampa Bay 2-1, vendredi soir, pour éviter de perdre deux matchs à domicile de suite pour une première fois cette saison.

Koivu a effectué une superbe feinte du revers avant de loger la rondelle dans le filet. Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy, qui a stoppé Jason Pominville et Zach Parise en fusillade, a fait le premier geste, ce qui a permis à Koivu de le prendre à contrepied.



Brayden Point, qui a touché la cible en temps réglementaire, Jonathan Drouin et Nikita Kucherov ont tous les trois raté leur tentative en tirs de barrage. Point et Kucherov ont d'ailleurs envoyé la rondelle à la gauche du gardien Devan Dubnyk.



Nino Niederreiter a enfilé l'aiguille et Dubnyk a réalisé 26 arrêts pour le Wild qui a porté à 18-6-1 sa fiche à domicile. Les hommes de Bruce Boudreau ont rebondi après avoir subi un revers en prolongation contre les Blackhawks de Chicago, mercredi.



Vasilevskiy a repoussé 37 rondelles pour le Lightning, qui tentait de signer trois gains consécutifs pour une première fois en près de trois mois.