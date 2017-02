Kreider brise l'égalité en 3e période, les Rangers battent les Flames

NEW YORK - Chris Kreider a brisé l'égalité en troisième période, puis Jesper Fast a ajouté un but d'assurance qui a prouvé son utilité et ils ont aidé les Rangers de New York à vaincre les Flames de Calgary 4-3, dimanche.

Michael Grabner a récolté un but et une aide et Rick Nash a aussi touché la cible pour les Rangers. J.T. Miller a ajouté deux aides, tandis que Henrik Lundqvist a effectué 29 arrêts.



Du côté des Flames, Matthew Tkachuk a inscrit un but et une aide, alors que Troy Brouwer et Dougie Hamilton ont aussi fait mouche. Brian Elliott a repoussé 28 lancers.



Grabner a donné les devants 2-1 aux Rangers en marquant son 23e but de la saison après seulement 1:54 de jeu en troisième période. Cependant, Brouwer a nivelé les chances un peu moins de trois minutes plus tard.



Kreider a ensuite surpris Elliott d'un tir voilé du côté de la mitaine, puis Fast a profité d'une séquence décousue quelques instants plus tard pour marquer l'éventuel but gagnant.



Tkachuk a rendu les choses intéressantes en marquant son 10e but de la saison avec 7:27 à faire, mais les Flames ont été incapables de compléter la remontée cette fois-ci.