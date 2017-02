Kucherov bat les Sénateurs (vidéo)

TAMPA, Floride - Nikita Kucherov a signé un tour du chapeau au deuxième vingt et le Lightning de Tampa Bay a eu raison des Sénateurs d'Ottawa 5-1, lundi.

Kyle Turris a marqué pour Ottawa au premier vingt, en avantage numérique de deux hommes. Le club local a toutefois dominé par la suite, grâce notamment à quatre filets en deuxième période.



Brayden Point a parti le bal à 1:39 avant le triplé de Kucherov. Le Russe de 23 ans a fait mouche à 5:37, 10:26 et 19:46, terminant le match avec 26 buts.



Kucherov a ensuite contribué au filet de Braydon Coburn, à mi-chemin au troisième tiers.

Faits saillants:





Au lendemain de l'échange de Ben Bishop aux Kings et peu après celui envoyant Brian Boyle à Toronto, le Lightning a fait passer sa fiche à 6-1-2 au fil de leurs neuf derniers matches.



?Nous sommes tous conscient que la date limite des échanges fait partie du métier, a dit Kucherov. Nous devons rester concentrés sur notre jeu. Nous avons un directeur général pour s'en occuper. Notre boulot à nous est de jouer au hockey, tout simplement.?



Le gardien vainqueur Andrei Vasilevskiy a fait 39 arrêts, une dizaine de plus que Mike Condon.



Après le but de Turris, les Sénateurs ont laissé filer quatre occasions avec l'avantage d'un homme.



?Nous avons eu des opportunités, mais notre attaque à cinq est pitoyable depuis quatre ou cinq matches, a dit l'attaquant Mark Stone. Nous n'arrivons pas à trouver notre rythme. Un but à cinq contre trois se prend bien, mais ce n'est rien permettant de se vanter. Un peu tout le monde s'attend à vous voir marquer.?