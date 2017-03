Kucherov décroche la première étoile de la semaine

Michael Dwyer / The Associated Press

Michael Dwyer / The Associated Press

NEW YORK - L'ailier droit Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, a décroché la première étoile de la dernière semaine d'activités dans la Ligue nationale de hockey.

Les deux autres mentions d'honneur ont été décernées au gardien Kari Lehtonen, des Stars de Dallas, et au joueur de centre Ryan Getzlaf, des Ducks d'Anaheim.



Kucherov a obtenu cinq buts et deux mentions d'aide en trois matchs pour guider le Lightning à deux victoires. Il a ainsi aidé l'équipe à rester à trois points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est avant les matchs de lundi.



Lehtonen a maintenu un palmarès de 3-0-1, une moyenne de 0,98 et un taux d'arrêts de 95,9 pour cent en plus d'inscrire un jeu blanc pour permettre aux Stars de récolter sept points sur une possibilité de huit.



Enfin, Getzlaf a totalisé sept mentions d'aide en trois matchs, toutes des victoires, pour aider les Ducks à se hisser au premier rang de la section Pacifique.