Kucherov et Palat mènent le Lightning vers un gain de 4-1 contre les Oilers

TAMPA, Fla. - Nikita Kucherov a marqué un but et récolté trois mentions d'aide et Ondrej Palat a inscrit un doublé pour mener le Lightning de Tampa Bay vers un gain de 4-1 face aux Oilers d'Edmonton mardi soir.

Kucherov a contribué aux deux buts de Palat avant d'ajouter son 22e de la saison, ce qui permettait au Lightning de se donner une avance de 3-1 après moins d'une minute d'écoulée en troisième période.



Vladislav Namestnikov a ajouté un but dans un filet désert à 19:59 en troisième.



Iiro Pakarinen a marqué l'unique filet des Oilers aux dépens de Ben Bishop.



Le gardien du Lightning a bloqué 20 tirs et mérité la victoire dans un cinquième départ d'affilée. Le Lightning a aussi signé un cinquème gain à ses sept dernières sorties, et il a récolté au moins un point au classement lors de ses sept dernières rencontres (5-0-2).



Dans les filets des Oilers, Laurent Brossoit a stoppé 24 tirs.