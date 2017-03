Kucherov inscrit deux buts dans un gain du Lightning

TAMPA, Fla. - Nikita Kucherov a récolté deux buts et une passe pour aider le Lightning de Tampa Bay à s'imposer 4-1 devant le Wild du Minnesota, jeudi.

Kucherov a marqué au début et à la fin du match, soit dans la septième minute de jeu et ensuite dans un filet désert, avec 1:09 au cadran.



Le Russe de 23 ans totalise neuf buts et 17 points à ses huit derniers matches.



Victor Hedman et Andrej Sustr ont été les autres buteurs du Lightning.



Andrei Vasilevskiy a bloqué 32 tirs, incluant 17 en troisième période. Il a un dossier de 4-0-1 depuis que Ben Bishop est passé aux Kings de Los Angeles.



Marco Scandella a offert la riposte du Wild, qui a perdu trois fois depuis quatre rencontres.



Le Minnesota échappait un deuxième match de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin du mois de novembre.