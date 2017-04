Kunitz et Ruhwedel retournent à l'entraînement chez les Penguins

PITTSBURGH - L'attaquant des Penguins de Pittsburgh Chris Kunitz a repris l'entraînement dimanche, donnant espoir aux champions en titre de la Coupe Stanley qu'il pourrait effectuer un retour au jeu durant les séries.

Kunitz arborait un chandail de non-contact durant la session. Le joueur de 37 ans n'a pas joué depuis le 31 mars dernier en raison d'une blessure ?à long terme? au bas du corps. Les Penguins profitent de quelques jours de repos depuis qu'ils ont mis un terme à leur série contre les Blue Jackets de Columbus en cinq rencontres, jeudi dernier.



Ils entameront le deuxième tour des séries cette semaine et le retour de Kunitz à l'entraînement est un signe encourageant qui laisse croire qu'il pourrait reprendre le collier plus tôt que prévu.



«Avec un peu de chance, je ne suis pas si loin [d'un retour], s'est exclamé Kunitz, qui a récolté neuf buts et 20 mentions d'aide cette saison. Les séries, c'est différent et tu veux être préparé pour ça.»



L'entraîneur-chef Mike Sullivan a mentionné que l'équipe allait attendre de voir comment le corps de Kunitz allait réagir avant de décider s'il allait prendre part à l'entraînement de lundi. Kunitz est l'un des attaquants les plus impliqués physiquement chez les Penguins. Il a notamment su se distinguer durant ses 13 saisons en carrière en s'installant toujours devant le but adverse.



Kunitz se classe au deuxième rang, derrière le défenseur des Capitals de Washington Brooks Orpik, au chapitre des mises en échec attribuées dans les séries lors des 11 dernières saisons, avec un total de 437. Il a disputé 106 des 141 rencontres éliminatoires avec les Penguins et représente un pilier important une formation qui lutte année après année pour les grands honneurs.



Il écoule présentement la dernière année de son contrat, et avec le bassin de jeunes attaquants, son avenir est cependant incertain.



«Je crois que dès que tu manques un match des séries, tu ne sais jamais si tu auras la chance d'en disputer un autre», a-t-il déclaré.



Le défenseur des Penguins Chad Ruhwedel a également enfilé ses patins dimanche, lui aussi vêtu d'un chandail interdisant les contacts. Ruhwedel a manqué le premier tour des séries en raison d'une blessure au haut du corps.



«Ils sont tout près d'un retour, a dit Sullivan. C'est très encourageant pour nous.»