Kyle Okposo aurait visité les Sabres pour la 1ère fois depuis sa maladie

BUFFALO, N.Y. - L'attaquant Kyle Okposo s'est rendu aux bureaux des Sabres de Buffalo pour la première fois depuis qu'il a été hospitalisé à la suite d'une maladie dont la nature n'a pas été dévoilée.

C'est ce qu'a confié à l'Associated Press une source au fait de la situation.



Cette personne s'est exprimée sous le sceau de l'anonymat puisque les Sabres n'ont fourni aucune mise à jour sur l'état de santé d'Okposo, citant les lois sur la confidentialité médicale.



Selon cette personne, Okposo affichait un bon état d'esprit lors de cette visite non annoncée il y a quelques semaines et depuis, il a pris part à diverses activités familiales dans la région de Buffalo.



L'état de santé d'Okposo continue de s'améliorer, mais la source de l'Associated Press a ajouté qu'aucun échéancier n'avait été fixé quant à un retour sur patins.



Okposo s'est soumis à des tests pendant environ une semaine à l'unité des soins intensifs du département de neurochirurgie du Buffalo General Hospital au début d'avril. Il s'était d'abord retrouvé au rancart le 28 mars après s'être senti malade avant un match contre les Blue Jackets de Columbus.



Okposo venait de revenir au jeu et avait pris part à deux matchs après une absence de dix rencontres en raison d'une blessure aux côtes.