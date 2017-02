L'adaptation de Nesterov facilitée par Markov

On en parle en ondes : L'après-match du 31 janvier 2017. (16:36) Publié le mardi 31 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

MONTRÉAL - Le retour au jeu d'Andrei Markov a coïncidé avec les premiers coups de patin de Nikita Nesterov à Montréal.

Dans le gain de 5-2 face aux Sabres de Buffalo, hier soir, Markov a amassé une aide et a affiché un différentiel de plus-2 en 17:43 de jeu à la gauche de Nesterov, qui a aussi été plus-2 avec deux mises en échec et deux tirs bloqués en 14:21.

«Je me sens bien» -Nesterov

Nesterov est aussi passé bien près de toucher la cible en deuxième période, mais le gardien des Sabres Robin Lehner a sorti la mitaine au bon moment.



«J'ai peut-être fait quelques erreurs, mais je me sens bien. C'était un bon match», a raconté le défenseur de 23 ans, qui avait disputé 119 matchs avec le Lightning de Tampa Bay avant d'être échangé au Canadien jeudi dernier.



La décision de Michel Therrien de jumeler Nesterov à Markov n'était pas anodine. L'anglais de Nesterov est limité et il est évident que la communication était plus facile avec son compatriote. C'est d'ailleurs un point qui a été noté par l'entraîneur et les deux joueurs après la rencontre.



«Il a été assez bon, a commenté Markov au sujet de la performance de Nesterov. Nous avons essayé de communiquer beaucoup, autant sur la glace que sur le banc. Nous devons continuer à essayer de nous améliorer.»



Ce que représente Markov pour le CH

Le travail de Markov, qui avait raté les 17 derniers matchs des siens en raison d'une blessure au bas du corps, n'est pas non plus passé inaperçu.



«Il est un des gars les plus intelligents de la ligue, a mentionné l'attaquant Paul Byron. Il fait tellement de bonnes choses sur la glace. C'est énorme de le revoir dans la formation. Je ne pense pas qu'il reçoive suffisamment de crédit. Il est certainement une ancre pour nous en défensive.»



«Markov est un gars qui a de la chimie avec tout le monde, ce que l'on ne peut pas dire de beaucoup de joueurs, a ajouté Max Pacioretty. Il est créatif, mais il fait toujours le bon jeu. Il est un joueur spécial et il a une présence apaisante contagieuse, particulièrement pour les autres défenseurs.»



Plus difficile pour Pateryn



Un autre joueur du Canadien était de retour au jeu face aux Sabres: le défenseur Greg Pateryn.



Therrien avait indiqué lundi que Pateryn allait avoir besoin d'un peu de temps pour retrouver la forme après s'être fracturé une cheville le 6 décembre. Son retour a dû être précipité puisque Jeff Petry était affaibli par un virus mardi et le défenseur de 26 ans n'a pas affiché la même combativité qu'à l'habitude.



Il a commis trois revirements et son duo avec Nathan Beaulieu a été longtemps le seul à être coincé souvent dans son territoire par les Sabres.