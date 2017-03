L'adversaire idéal pour poursuivre la lancée

(98,5 Sports) - Avant d'affronter les Flames à Calgary et les Oilers à Edmonton plus tard cette semaine, le Tricolore a probablement le meilleur adversaire possible afin de poursuivre l'excellente séquence de cinq victoires.

Écoutez la retransmission du duel de ce soir dès 21h30 avec l'émission d'avant-match à Cogeco Media, à 21h30.

Le Canadien (37-21-8 - 82 pts) s'accroche au premier rang de la section Atlantique avec 82 points.

Les Sénateurs, avec deux matchs en mains, se sont approchés à quatre points de la tête, en prenant la mesure des Bruins de Boston, hier soir, à Ottawa.

De leur côté, les Canucks (28-30-7 - 63 points) pensent déjà à l'an prochain. L'équipe de l'ouest paient pour ses déboires en attaque et au chapitre des unités spéciales.

Le Canadien a remporté le seul autre duel entre les deux équipes cette saison, 3-0, le 2 novembre dernier à Montréal.

Si l'on se fie à l'entraînement de lundi, Brandon Davidson pourrait faire ses débuts à la ligne bleue du CH tandis qu'Alexei Emelin pourrait être laissé de côté pour une première fois cette saison.