L'ailier Jonathan Drouin a finalement trouvé sa place avec le Lightning

L'avenir de Jonathan Drouin avec le Lightning de Tampa Bay semblait particulièrement sombre à ce stade de la saison l'année dernière.

Utilisé sporadiquement par l'entraîneur Jon Cooper, le troisième choix au repêchage de 2013 était malheureux à Tampa et il a exigé un transfert en novembre. Il a été rétrogradé à la Ligue américaine en janvier et, plus tard, suspendu indéfiniment sans solde alors que les rumeurs d'échange s'intensifiaient.



Le Lightning a finalement choisi de ne pas échanger son attaquant récalcitrant avant la date limite des transferts, le 29 février, et Drouin s'est révélé un élément essentiel de l'attaque de Tampa en séries éliminatoires, totalisant 14 points en 17 matchs pour aider son club à disputer une deuxième finale d'Association d'affilée.



Après un début de saison timide offensivement (sept points en 17 matchs), le jeune attaquant de 21 ans a retrouvé sa touche.



Drouin totalise sept buts et 13 points en 10 matchs ce mois-ci, dont une récolte de cinq points lors de victoires successives la semaine dernière. Son brio offensif ne pouvait survenir à un moment plus opportun pour le Lightning, privé de Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Ondrej Palat, Ryan Callahan, Vladislav Namestnikov et de son gardien no 1 Ben Bishop en raison de blessures.



L'athlète de Sainte-Agathe pourrait bientôt se joindre à ce groupe, lui qui a été incapable de compléter le dernier match de son équipe avant la pause de Noël en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été dévoilée.



Quoi qu'il en soit, l'avenir de Drouin avec le Lightning semble désormais assuré, tout un revirement de situation par rapport à l'an dernier.