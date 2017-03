L'AJLNH soutient les joueuses américaines

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) n'est pas très entichée par les intentions de USA Hockey de recruter des joueuses de remplacement en vue du championnat mondial féminin, qui débute le 31 mars à Plymouth, au Michigan.

Les joueuses désignées de l'équipe nationale américaine menacent de boycotter le tournoi en lien à une mésentente salariale. Elles veulent un contrat de quatre ans qui leur procurerait un salaire hors de la période olympique d'une durée de six mois.

Vendredi, sur les réseaux sociaux, plusieurs joueuses qui ne font pas partie de l'équipe nationale ont dit avoir été contactées par USA Hockey et avoir refusé l'offre.



Sur Twitter, l'AJLNH a mis son grain de sel en écrivant « Il est important que les meilleures joueuses américaines soient sur la glace lors du championnat mondial. La notion de chercher des remplaçantes ne peut que faire sérieusement empirer les relations, maintenant et dans le futur. Nous faisons confiance aux parties impliquées pour en venir à une entente équitablement et rapidement. »



Les États-Unis ont remporté six des sept derniers championnats mondiaux, incluant celui de l'an dernier à Kamloops, en Colombie-Britannique.



Depuis la première édition de l'événement, en 1990, chaque finale du tournoi a mis aux prises les Américaines et les Canadiennes.



On a remis le début du camp d'entraînement des Américaines, qui devait débuter mercredi à Traverse City, au Michigan.



Vendredi, le Canada a tenu une première séance d'entraînement à Leamington, en Ontario.



Le Canada va entamer le championnat le 31 mars, contre les États-Unis. Russes, Finlandaises, Suédoises, Suisses, Tchèques et Allemandes y seront également.