L'Armada en finale de la coupe du Président

CHARLOTTETOWN - Alexandre Alain a marqué deux buts, dont le vainqueur en début de troisième période, et l'Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Islanders de Charlottetown 5-2, samedi après-midi, pour accéder à la finale de la coupe du Président.

La troupe de Joël Bouchard a remporté la série 4-1 et elle attendra maintenant le gagnant de l'autre demi-finale, entre les Sea Dogs de Saint-Jean et les Saguenéens de Chicoutimi. Les Sea Dogs mènent 3-2.



L'Armada a atteint la finale de la LHJMQ pour la première fois de son histoire.



Aidé par le brio de leur gardien Samuel Montembeault, les visiteurs ont laissé passer la tempête lors des deux premières périodes. Les Islanders ont décoché 29 tirs au but, mais seul Matthew Grouchy a réussi à faire bouger les cordages, à 3:37 du premier vingt.



L'Armada s'est mise en marche au deuxième engagement. Alain a créé l'égalité 1-1 en trompant la vigilance de Mark Grametbauer à 2:51. Il a accepté une passe de Joël Teasdale avant de loger la rondelle dans la lucarne.



Alexander Katerinakis a doublé l'avance des siens en fin de deuxième période, mais Alain n'avait pas dit son dernier mot. Dès la première minute du troisième vingt, l'attaquant de l'Armada a porté un dur coup aux Islanders en sautant sur une rondelle libre lors d'une supériorité numérique.



Adam Marsh a réduit l'écart à 3-2 lors d'un avantage numérique, mais dans les dernières minutes du match, Anthony Poulin a inscrit le but d'assurance pour réduire au silence les spectateurs présents au EastLink Centre. Le meilleur pointeur de la LHJMQ en séries, Alex Barré-Boulet, a mis la touche finale alors qu'il ne restait que 49 à jouer.



Montembeault a encore une fois gardé le fort de belle façon pour l'Armada. Il a stoppé 31 des 33 lancers dirigés vers lui et il n'a perdu que deux de ses 14 départs lors des présentes séries.



Grametbauer, qui affrontait son ancienne formation, a cédé cinq fois sur 19 tirs.