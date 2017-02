L'Association Ouest n'est plus ce qu'elle était

Après avoir terminé de répondre aux questions habituelles concernant le prochain match de son équipe, l'attaquant du Wild du Minnesota Zach Parise était intrigué par une dernière question.

Pouvait-il expliquer pourquoi, après tant d'années à dominer la LNH, l'Association Ouest semble avoir pris un pas de recul au cours des deux dernières saisons?



?Je ne sais pas, a simplement dit Parise. Probablement en raison de la parité. Les parties sont difficiles. Si on regarde le classement de notre Association, il n'y a que deux équipes hors de la course (l'Avalanche du Colorado et les Coyotes de l'Arizona).?



Il fut un temps pas si lointain où conclure la saison avec un total de 87, 88 ou 89 points ne valait pas beaucoup dans l'Ouest.



Entre 2001 et 2015, les équipes qui occupaient la dernière place donnant accès aux séries avaient amassé entre 90 et 99 points.



Il y a deux ans, les Kings de Los Angeles ont raté les séries malgré une récolte de 95 points. Les Stars de Dallas, en 2011, et l'Avalanche, en 2007, ont aussi subi le même sort.



Mais pour une deuxième saison consécutive, il semble qu'un total de 90 points pourrait être suffisant pour qu'une équipe, et peut-être même deux, participe aux séries.



?C'est surprenant?, a lancé le gardien du Wild Devan Dubnyk.



La saison dernière, le Wild n'a eu besoin que de 87 points pour s'emparer de la huitième position dans l'Ouest, le plus bas total depuis 2000. Cinq formations de cette association avaient obtenu 100 points ou plus.



Du côté de l'Association Est, les Flyers de Philadelphie ont accédé aux séries grâce à une récolte de 96 points tandis que les Bruins de Boston ont été exclus malgré leurs 93 points. Ceux-ci avaient également raté les séries en 2015, quand ils ont vu leur total de 96 points être insuffisant.



Au cours des 12 dernières saisons, et en excluant la saison écourtée par le lock-out, l'équipe en huitième place dans l'Est avait amassé entre 83 et 94 points.



Vue comme la plus faible des deux associations pendant plusieurs années, l'Est a effectué tout un retour en force. Cinq formations sont en voie d'obtenir 100 points ou plus: les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh, les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York et le Canadien de Montréal.



?C'est un cycle, a affirmé le capitaine des Canucks de Vancouver Henrik Sedin. L'Ouest a été une puissance pendant un bon bout de temps. L'Est possède aussi de bonnes équipes. Quelques-unes sont bâties pour remporter la coupe Stanley.?



Outre les cinq formations les mieux classées dans l'Est, les 11 suivantes ne sont séparées que par six points et elles sont engagées dans une bataille pour s'approprier une des trois dernières places donnant accès aux séries. Même si le Lightning de Tampa Bay se retrouve au dernier rang, l'équipe n'est qu'à cinq points d'une place en éliminatoires.



?Les formations de l'Ouest ont de plus en plus de difficultés contre celles de l'Est, surtout en début d'année?, a mentionné l'attaquant des Canucks Alexandre Burrows.



Burrows fait valoir que les équipes de l'Ouest ont échangé plusieurs espoirs et plusieurs choix de repêchage au cours des dernières années afin de tenter de gagner la coupe Stanley tandis que celles de l'Est ont conservé leurs actifs.



?Quelques formations de l'Est ont fait le plein de choix de repêchage, insiste-t-il. Les équipes de l'Ouest sentaient qu'elles pouvaient se rendre loin en séries alors elles ont acquis des joueurs de location et elles se sont départies de quelques choix.?



L'entraîneur-chef des Canucks Willie Desjardins s'attend toutefois à ce que certaines équipes connaissent de belles séquences en fin de saison et qu'un total de 90 points ou plus sera nécessaire pour participer aux séries.



?On dirait que ça va prendre 87 ou 88 points, mais je crois que ça en prendra plus que ça?, a-t-il indiqué.