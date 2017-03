L'attaquant Brad Marchand a mérité la première étoile dans la LNH

NEW YORK - L'ailier droit Brad Marchand des Bruins de Boston, le centre Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh et le gardien Brian Elliott des Flames de Calgary figurent au tableau d'honneur hebdomadaire de la Ligue nationale de hockey.

Marchand a mené la ligue avec une récolte de neuf points — cinq buts et quatre passes — en trois matchs pour mériter la première étoile. Il a notamment réussi son deuxième tour du chapeau en carrière lors d'une victoire de 6-3 contre les Canucks de Vancouver, lundi dernier.



Marchand totalisait 79 points avant les matchs de lundi, un de moins que les meneurs Crosby et Connor McDavid, le capitaine des Oilers d'Edmonton.



Crosby a rejoint McDavid au sommet des marqueurs après avoir réussi six buts et quatre mentions d'aide en quatre matchs.



Elliott a contribué aux récents succès des Flames (3-0-0) grâce à une moyenne de 1,95 et un taux d'arrêts de ,926. Il a triomphé à ses 11 derniers départs.