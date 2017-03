L'attaquant des Canucks Markus Granlund sur le carreau ?

VANCOUVER - L'attaquant des Canucks de Vancouver Markus Granlund devra subir une intervention chirurgicale au poignet et devrait rater le reste de la saison.

Les Canucks ont indiqué par communiqué que la durée exacte de l'absence de Granlund sera connue après l'opération, mais qu'avec 11 matchs à disputer et l'équipe exclue du portrait des séries, les chances qu'il effectue un retour au jeu cette saison sont minces.



Le patineur est ennuyé par cette blessure depuis un certain temps. Il a tout de même participé au match de samedi soir, une défaite de 2-0 contre les Oilers d'Edmonton.



L'équipe médicale des Canucks et le Finlandais ont jugé qu'une intervention chirurgicale dès maintenant lui procurerait une période de rééducation plus longue.



Granlund a connu sa meilleure saison offensive avec 19 buts et 13 aides en 69 matchs en 2016-17.