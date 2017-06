L'attaquant Tomas Hyka devient le troisième joueur des Golden Knights

LAS VEGAS - L'attaquant tchèque Tomas Hyka est devenu le troisième joueur à être mis sous contrat par les Golden Knights de Las Vegas.

Les Golden Knights ont précisé que l'entente était d'une durée d'un an, jeudi.



Hyka, qui est âgé de 24 ans, fut un choix de sixième tour des Kings de Los Angeles en 2012, mais il ne s'est jamais entendu avec eux. Après avoir joué avec les Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, il a passé trois saisons dans l'Extraliga tchèque, où il a amassé 78 points avec le club de Mlada Boleslav.



Hyka devient le troisième joueur à être mis sous contrat par les Golden Knights après le joueur de centre Reid Duke et l'attaquant russe Vadim Shipachyov.



La formation des Golden Knights se précisera plus tard ce mois-ci avec le repêchage d'expansion.